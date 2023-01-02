Окупація, допит ФСБ та втеча до України: історія сім‘ї прикордонників з Луганщини

З початком повномасштабної війни Вікторія з тримісячною донькою, матір'ю та братом опиняються в російській окупації, а її чоловік та батько на передовій. Чотири місяці потому чоловік Вікторії загине на очах у її батька, а сама вона наважиться на втечу. Щоб вибратися, їй, українській військовій з немовлям, необхідно перетнути два російські кордони. Це історія про силу та мужність однієї родини, де вірність присязі виявилася вищою за власне життя.