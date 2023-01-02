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#ВУКРАЇНІ

Окупація, допит ФСБ та втеча до України: історія сім‘ї прикордонників з Луганщини

Окупація, допит ФСБ та втеча до України: історія сім‘ї прикордонників з Луганщини
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Окупація, допит ФСБ та втеча до України: історія сім‘ї прикордонників з Луганщини

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Родина Москаленків — українські прикордонники з Троїцького на Луганщині, чиї долі розділила лінія фронту. Історія про силу та мужність однієї родини, де вірність присязі виявилася вищою за власне життя.

З початком повномасштабної війни Вікторія з тримісячною донькою, матір'ю та братом опиняються в російській окупації, а її чоловік та батько на передовій. Чотири місяці потому чоловік Вікторії загине на очах у її батька, а сама вона наважиться на втечу. Щоб вибратися, їй, українській військовій з немовлям, необхідно перетнути два російські кордони. Це історія про силу та мужність однієї родини, де вірність присязі виявилася вищою за власне життя.

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