З початком повномасштабної війни Вікторія з тримісячною донькою, матір'ю та братом опиняються в російській окупації, а її чоловік та батько на передовій. Чотири місяці потому чоловік Вікторії загине на очах у її батька, а сама вона наважиться на втечу. Щоб вибратися, їй, українській військовій з немовлям, необхідно перетнути два російські кордони. Це історія про силу та мужність однієї родини, де вірність присязі виявилася вищою за власне життя.
Окупація, допит ФСБ та втеча до України: історія сім‘ї прикордонників з Луганщини
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