В Ужгороді акцію до Міжнародного дня жінок охороняв батальйон оперативного реагування

Кілька десятків поліцейських, включно з батальйоном оперативного реагування, охороняли цьогорічну акцію до Міжнародного дня жінок «Перший вінок». Минулорічний захід завершився нападом ультраправих сил на нечисленний мітинг. Справа досі у суді, нападників не покарано. Сьогодні до місцевих активісток долучилася міжнародна правозахисна організація Amnesty International, прибули учасники зі Швеції і США. Захід пройшов без ексцесів. Організатори пояснили назву акції: «Перший вінок» – це перший альманах, який понад 100 років тому був оплачений жінками-меценатками і зібрав твори тільки жінок із різних регіонів України. Учасниці акції підготували плакати з цитатами класиків української літератури 19–20-го століття, які стосувалися жінок і українського фемінізму.