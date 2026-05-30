Вагітна жінка разом із донькою опинилась під завалами: сім'я розповіла історію порятунку (відео)

Вагітна жінка разом із донькою опинилась під завалами: сім’я розповіла історію порятунку (відео)
Вагітна жінка разом із донькою опинилась під завалами: сім’я розповіла історію порятунку (відео)

Вони прокинулися від звуку «Шахедів», і навіть уявити не могли що за кілька секунд їх квартира опиниться в епіцентрі атаки, а життя висітиме на волосині. Вагітна Альона схопила на руки дворічну Кароліну і вибігла у коридор. Саме в цей момент безпілотник влучив просто в їхню квартиру, а згодом туди ж прилетів ще один.

Сходи обвалилися, жінка разом із донькою опинилась під завалами. Її чоловік Дмитро у цей час допомагав вибратися гості та її сину, тому не встиг вийти сам. Він став єдиним із родини, хто не опинився під уламками. Поки рятувальники розбирали шмаття бетону, чоловік намагався загасити пожежу й знайти дружину та дитину, не знаючи, де вони і чи взагалі живі. Утім рятувальникам вдалось дістати живими і майже неушкодженими і маленьку дитину, і вагітну дружину.


Своєю історією родина поділилась з Радіо Свобода.

