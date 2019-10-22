Як посадити депутата: «Голос» проти «Слуги народу»

Партія Святослава Вакарчука «Голос» вимагає ухвалення альтернативного законопроєкту про зняття депутатської недоторканності. Монобільшість від «Слуги народу» хоче запровадити «контрольовану» недоторканність депутатів, стверджують у «Голосі». Натомість, парламентарі від пропрезидентської партії категорично відкидають такі твердження. У програмі «Ваша Свобода» на цю тему дискутували народні депутати України Олександра Устінова (партія «Голос») та Віталій Безгін (партія «Слуга народу»).