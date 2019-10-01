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01 Жовтень 2019, Київ 18:46
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Прем'єр Гончарук заявляє про рекордні борги: віддамо кожну третю гривню

Прем'єр Гончарук заявляє про рекордні борги: віддамо кожну третю гривню
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Кожна третя гривня у наступному році йтиме на погашення боргів держави Україна. Про це попередив прем’єр-міністр Олексій Гончарук. Багато років тому ці «рекордні борги» «хтось понабирав», сказав глава уряду. І пообіцяв робити все, щоб вони скорочувалися. Глава уряду заявляє про рекордні борги: віддамо кожну третю гривню. Обговорили це з часниками програми «Ваша Свобода». Це – економісти: віцепрезидент Київської школи економіки Олеся Верченко і член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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