Чому суд зняв арешт з майна екс-міністра МВС Захарченка?

Печерський суд Києва скасував арешт майна нідерландської компанії «Фонд Адміністративне бюро LVV», яку Генпрокуратура України пов'язує з утікачем, екс-керівником МВС Віталієм Захарченком. Йдеться про 20 земельних ділянок, три житлових будинки, а також квартиру в Києві та два машиномісця. Все це майно було арештоване у 2014 році у рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей Віталієм Захарченком. Чому суд зняв арешт журналіст Віталій Портников у програмі «Ваша Свобода» з'ясовував із юристом ГО «Центр протидії корупції» Тетяною Шевчук, адвокатом Юрієм Борщевським, начальником управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергієм Горбатюком та народним депутатом України Ігорем Луценком.