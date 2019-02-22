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22 Лютий 2019, Київ 18:24
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Україна, Польща, Литва. Відсіч Росії

Україна, Польща, Литва. Відсіч Росії
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Президенти України, Польщі і Литви у п’ятницю зустрічаються у польському Любліні. Голови держав відвідають штаб-квартиру литовсько-польсько-української бригади і обговорять співпрацю в оборонній сфері. Відносини між країнами і спільні дії у протистоянні російській загрозі Віталій Портников аналізував у програмі «Ваша Свобода» разом із заступником голови комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Марією Іоновою, екс-міністром оборони Литви Расою Юкнявічене і військовим експертом Олегом Ждановим.

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