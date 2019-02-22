Україна, Польща, Литва. Відсіч Росії

Президенти України, Польщі і Литви у п’ятницю зустрічаються у польському Любліні. Голови держав відвідають штаб-квартиру литовсько-польсько-української бригади і обговорять співпрацю в оборонній сфері. Відносини між країнами і спільні дії у протистоянні російській загрозі Віталій Портников аналізував у програмі «Ваша Свобода» разом із заступником голови комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Марією Іоновою, екс-міністром оборони Литви Расою Юкнявічене і військовим експертом Олегом Ждановим.