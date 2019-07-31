Судді з репресивним мисленням та низьким IQ мають залишити систему – Козлов

На п’ятий день після оприлюднення Національним антикорупційним бюро записів розмов нібито суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади, Генеральна прокуратура України повідомила, що викликала голову суду Павла Вовка на допит 2 серпня цього року. Особливої реакції інших органів влади чи фігурантів тих записів не було. 30 липня в офісі уповноваженого з прав людини мав відбутися конкурс на призначення нового кандидата до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Втім, за відсутності кворуму, очевидно, й під тиском громадськості вчора це засідання не відбулося. ​