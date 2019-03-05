Зеленський зміг активізувати виборців півдня та сходу України – соціолог

Президентські вибори в Україні можуть стати рекордними за явкою виборців, прогнозують соціологи. За даними групи «Рейтинг», на дільниці готові прийти майже 85% опитаних респондентів. Як голосуватиме молодь, хто з кандидатів виборчих перегонів має більше шансів на перемогу і чому, чи вплинуть журналістські розслідування на рейтинги нинішнього глави держави Петра Порошенка – про це у програмі «Ваша Свобода» говорили політичний консультант Дмитро Васильєв, політтехнолог Дмитро Сіманський, соціолог Любомир Мисів.