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28 Червень 2019, Київ 16:04
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Зеленський хоче змінити Конституцію України

Зеленський хоче змінити Конституцію України
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Президент України Володимир Зеленський має намір змінити Конституцію України. Про це заявляли представники його команди. Сам президент вже створив комісію з питань правової реформи, яка має напрацювати відповідні зміни. Що не так з Конституцією України, які зміни очікуються і як вони можуть вплинути на життя громадян? Про це у програмі «Ваша Свобода» обговорюють колишній член конституційної комісії, народний депутат України Вікторія Пташник та політичний експерт Олексій Буряченко. Ведучий: Віталій Портников.

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