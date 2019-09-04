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04 Вересень 2019, Київ 19:01
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Зеленський оголошує посадки корупціонерів

Зеленський оголошує посадки корупціонерів
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До кінця року очікується понад 20 вироків від Антикорупційного суду, заявляв незадовго до призначення новий генпрокурор Руслан Рябошапка. Про це ж заявив і Володимир Зеленський. Відповідаючи на питання про обіцяні «посадки», президент сказав, що цієї осені, коли запрацюють той же Антикорупційний суд і генпрокурор, «все почнеться». Обговорюємо з учасниками програми. А ними є: депутат Верховної Ради VII і VIII скликань Віктор Чумак, народний депутат України від «Слуги народу», голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Красносільська і народний депутат України від партії «Голос», 1-й заступник голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин.

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