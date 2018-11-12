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12 Листопад 2018, Київ 18:32
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«Путін перехитрив сам себе» – Тимчук про «вибори» на Донбасі (Відео)

«Путін перехитрив сам себе» – Тимчук про «вибори» на Донбасі (Відео)
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На окупованій частині Донбасу 11 листопада відбулися «вибори» – обрали «голів» так званих «ДНР» і «ЛНР», а також депутатів до «парламентів» цих утворень. Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Анґела Меркель на зустрічі з президентом України Петром Порошенком засудили псевдовибори. Раніше речник Володимира Путіна, Дмитро Пєсков переконував, що ці «вибори» не суперечать Мінським угодам. «Вибори» в ОРДЛО: що обрала Росія? І якою буде відповідь України і Заходу? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили народний депутат України, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук і колишній народний депутат України Єгор Фірсов.

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