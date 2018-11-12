На окупованій частині Донбасу 11 листопада відбулися «вибори» – обрали «голів» так званих «ДНР» і «ЛНР», а також депутатів до «парламентів» цих утворень. Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Анґела Меркель на зустрічі з президентом України Петром Порошенком засудили псевдовибори. Раніше речник Володимира Путіна, Дмитро Пєсков переконував, що ці «вибори» не суперечать Мінським угодам. «Вибори» в ОРДЛО: що обрала Росія? І якою буде відповідь України і Заходу? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили народний депутат України, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук і колишній народний депутат України Єгор Фірсов.