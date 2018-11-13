13 листопада президент України мав би провести зустріч з єпископами Української православної церкви (Московського патріархату). Зустріч планувалася у Києві в Українському домі. Однак голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП), архієпископ Климент (Вечеря) стверджує, що УПЦ (МП) запрошувала Порошенка на зустріч у Києво-Печерську лавру, але він не приїхав. У лаврі цього дня провели архієрейський собор УПЦ (МП). Тим часом речник УПЦ (КП) Євстратій (Зоря) заявив, що проведення собору – це метод утримувати єпископів у лаврі та не дати їм можливості поїхати на зустріч до президента. Раніше Петро Порошенко заявив, що Російській церкві немає чого робити в Україні та закликав її забиратися додому. А представник Вселенського патріархату констатував: Московського патріархату в Україні більше не існує. Чи буде в Україні Московський патріархат? Як Росія блокуватиме подальше створення об’єднаної української церкви? Про це говорили у програмі «Ваша Свобода» релігієзнавець, народний депутат України Віктор Єленський, голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП), архієпископ Климент (Вечеря) та російський церковний публіцист Сергій Чапнін.