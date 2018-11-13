Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
13 Листопад 2018, Київ 20:06
Відео

Чапнін: сьогоднішній собор у лаврі – це останній козир Московської патріархії – відео

Чапнін: сьогоднішній собор у лаврі – це останній козир Московської патріархії – відео
Embed

No media source currently available

0:00 0:25:42 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

13 листопада президент України мав би провести зустріч з єпископами Української православної церкви (Московського патріархату). Зустріч планувалася у Києві в Українському домі. Однак голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП), архієпископ Климент (Вечеря) стверджує, що УПЦ (МП) запрошувала Порошенка на зустріч у Києво-Печерську лавру, але він не приїхав. У лаврі цього дня провели архієрейський собор УПЦ (МП). Тим часом речник УПЦ (КП) Євстратій (Зоря) заявив, що проведення собору – це метод утримувати єпископів у лаврі та не дати їм можливості поїхати на зустріч до президента. Раніше Петро Порошенко заявив, що Російській церкві немає чого робити в Україні та закликав її забиратися додому. А представник Вселенського патріархату констатував: Московського патріархату в Україні більше не існує. Чи буде в Україні Московський патріархат? Як Росія блокуватиме подальше створення об’єднаної української церкви? Про це говорили у програмі «Ваша Свобода» релігієзнавець, народний депутат України Віктор Єленський, голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП), архієпископ Климент (Вечеря) та російський церковний публіцист Сергій Чапнін.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG