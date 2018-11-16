Стратегічне партнерство України і США у новому форматі

Делегація України на чолі з міністром закордонних справ Павлом Клімкіним у Вашингтоні бере участь у засіданні комісії стратегічного партнерства України і США. Вперше така комісія збиралася у 2009 році. Нині Україна сподівається дати їй нове життя. «Це буде засідання у новому форматі. Три великих блоки питань – безпека і протидія російській агресії, енергетика і економіка, а також гуманітарні питання і верховенство права», – розповів посол України у США Валерій Чалий. Напередодні Клімкін зустрівся зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером та американськими конгресменами. Про стратегічне партнерство України і США говорили у програмі «Ваша Свобода» експерт-міжнародник Андрій Бузаров, посол України у США у 2010-2015 роках Олександр Моцик, військовий експерт Олег Жданов.