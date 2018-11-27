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27 Листопад 2018, Київ 14:32
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Конгресмен Левін: Росія – це не демократія (відео)

Конгресмен Левін: Росія – це не демократія (відео)
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США не можуть дозволити Росії відновити Радянський Союз, а президент Росії Володимир Путін має отримати чіткий сигнал: Кремль не може втручатися у справи інших країн і намагатися підірвати обраний ними курс розвитку. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив ветеран Конгресу США, член Палати представників, демократ Сандер Левін. Він – один зі співзасновників «українського кокусу» Конгресу, такої собі «групи друзів» України у найвищому законодавчому органі США. У листопаді конгресмен Левін уперше приїхав до України, щоб узяти участь у заходах до роковин Голодомору. В інтерв’ю він розповів, чим понад півстоліття тому його вразила історія Голодомору, як працює «український кокус» Конгресу і що зміниться у Конгресі для України за підсумками проміжних виборів.

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