США не можуть дозволити Росії відновити Радянський Союз, а президент Росії Володимир Путін має отримати чіткий сигнал: Кремль не може втручатися у справи інших країн і намагатися підірвати обраний ними курс розвитку. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив ветеран Конгресу США, член Палати представників, демократ Сандер Левін. Він – один зі співзасновників «українського кокусу» Конгресу, такої собі «групи друзів» України у найвищому законодавчому органі США. У листопаді конгресмен Левін уперше приїхав до України, щоб узяти участь у заходах до роковин Голодомору. В інтерв’ю він розповів, чим понад півстоліття тому його вразила історія Голодомору, як працює «український кокус» Конгресу і що зміниться у Конгресі для України за підсумками проміжних виборів.