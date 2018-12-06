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06 Грудень 2018, Київ 20:21
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В України є два варіанти: битися або здатися – Друзенко про угоди з Росією

В України є два варіанти: битися або здатися – Друзенко про угоди з Росією
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Верховна Рада підтримали припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією та Україною. В МЗС України також розглядають можливість денонсації договору з Росією про Азовське море. Але поки що цей документ використовується у судових позовах проти Росії. Водночас у МЗС згадали про ще одну міжнародну угоду, яка не вберегла Україну від російської агресії – Будапештський меморандум. Україна звернулася до країн підписантів з вимогою провести «термінові консультації» після нападу Росії на українські кораблі в Керченській протоці. Про все це у програмі «Ваша Свобода» говорили юрист-міжнародник Геннадій Друзенко та політолог Олександр Сушко.

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