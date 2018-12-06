В України є два варіанти: битися або здатися – Друзенко про угоди з Росією

Верховна Рада підтримали припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією та Україною. В МЗС України також розглядають можливість денонсації договору з Росією про Азовське море. Але поки що цей документ використовується у судових позовах проти Росії. Водночас у МЗС згадали про ще одну міжнародну угоду, яка не вберегла Україну від російської агресії – Будапештський меморандум. Україна звернулася до країн підписантів з вимогою провести «термінові консультації» після нападу Росії на українські кораблі в Керченській протоці. Про все це у програмі «Ваша Свобода» говорили юрист-міжнародник Геннадій Друзенко та політолог Олександр Сушко.