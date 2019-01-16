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16 Січень 2019, Київ 20:01
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Ставка Путіна на виборах в Україні

Ставка Путіна на виборах в Україні
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«Нове загострення відносин з Києвом зараз пов'язане з передвиборчою кампанією Порошенка. Він відчайдушно прагне наздогнати за рейтингом Тимошенко», – заявив Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна. Чи триватиме війна на Донбасі довгі десятиліття, за словами Пєскова, залежатиме, «чи буде у Києві при владі партія війни». На кого ж з кандидатів ставить Путін на виборах в Україні? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили політтехнолог Дмитро Сіманський та політолог Олеся Яхно.

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