Ставка Путіна на виборах в Україні

«Нове загострення відносин з Києвом зараз пов'язане з передвиборчою кампанією Порошенка. Він відчайдушно прагне наздогнати за рейтингом Тимошенко», – заявив Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Росії Володимира Путіна. Чи триватиме війна на Донбасі довгі десятиліття, за словами Пєскова, залежатиме, «чи буде у Києві при владі партія війни». На кого ж з кандидатів ставить Путін на виборах в Україні? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили політтехнолог Дмитро Сіманський та політолог Олеся Яхно.