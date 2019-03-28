Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Березень 2019, Київ 20:53
Відео

ФСБ витискає активістів з Криму

ФСБ витискає активістів з Криму
Embed

No media source currently available

0:00 0:25:37 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Російські силовики провели масові обшуки кримських татар. 20 чоловіків були затримані, одного оголосили у розшук. Частині з затриманих російський Київський районний суд Сімферополя обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 15 травня. Захисники заарештованих кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Більше про причини і наслідки посилення переслідування кримських татар говорили гості програми: активіст, організатор руху «Євромайдан-Крим» Андрій Щекун та керівник «Кримськотатарського ресурсного центру» Ескендер Барієв.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG