ФСБ витискає активістів з Криму

Російські силовики провели масові обшуки кримських татар. 20 чоловіків були затримані, одного оголосили у розшук. Частині з затриманих російський Київський районний суд Сімферополя обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 15 травня. Захисники заарештованих кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Більше про причини і наслідки посилення переслідування кримських татар говорили гості програми: активіст, організатор руху «Євромайдан-Крим» Андрій Щекун та керівник «Кримськотатарського ресурсного центру» Ескендер Барієв.