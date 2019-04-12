Зеленський і Порошенко в гостях у Макрона

12 квітня кандидат на посаду президента України Володимир Зеленський та президент України і кандидат на цю посаду Петро Порошенко зустрілися у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном. Порошенко перед цим завітав до канцлера Німеччини Ангели Меркель у Берлін. Про ці візити до Парижа своїми міркуваннями в ефірі Радіо Свобода поділилися: провідний фахівець Центру міжнародних досліджень Дипломатичної академії України Олена Снігир; народний депутат України, голова комітету у закордонних справах Ганна Гопко.