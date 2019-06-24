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24 Червень 2019, Київ 18:48
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Газова пастка для України. Що готує Росія?

Газова пастка для України. Що готує Росія?
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У Росії назвали умову для збереження транзиту газу через Україну. Для цього потрібно врегулювати судові суперечки, які існують між «Газпромом» і «Нафтогазом», стверджує перший заступник глави апарату уряду Росії Сергій Приходько. «Треба врегулювати відносини між зацікавленими компаніями, узгодити економічні умови і створити атмосферу, що сприяє нормальному діалогу», – заявив Приходько. Натомість голова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв стверджує: кінцева мета Росії – газова капітуляція України. В яку газову пастку може потрапити Україна, пояснює у програмі «Ваша Свобода» директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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