Газова пастка для України. Що готує Росія?

У Росії назвали умову для збереження транзиту газу через Україну. Для цього потрібно врегулювати судові суперечки, які існують між «Газпромом» і «Нафтогазом», стверджує перший заступник глави апарату уряду Росії Сергій Приходько. «Треба врегулювати відносини між зацікавленими компаніями, узгодити економічні умови і створити атмосферу, що сприяє нормальному діалогу», – заявив Приходько. Натомість голова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв стверджує: кінцева мета Росії – газова капітуляція України. В яку газову пастку може потрапити Україна, пояснює у програмі «Ваша Свобода» директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.