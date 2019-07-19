Діана Дуцик: Серед найбільших порушень на виборах – маніпуляції з рейтингами

У неділю, 21 липня, Україна обиратиме парламент дев’ятого скликання. Майже шість тисяч претендентів виборюватимуть право зайняти 424 крісла у Верховній Раді. Два бюлетені: в одному – 22 партії, інший – окремий для кожного округу. Десь, як на мажоритарному окрузі на Хмельниччині – виборці обиратимуть кандидата із п’яти прізвищ, а десь, як на Одещині – 45 кандидатів. Національна поліція відкрила понад 270 кримінальних проваджень щодо порушень, кандидатів знімали з виборчих перегонів. Як партії і конкретні кандидати боролися за свого виборця? Це у передачі «Ваша Свобода» обговорювали з аналітиком ГО «Опора» Олександром Неберикутом, виконавчою директоркою Українського інституту медіа та комунікації Діаною Дуцик та аналітиком «Комітету виборців України» Денисом Рибачком.