Як Зеленський домовиться з Путіним

У президента України Володимира Зеленського дотрималися домовленостей із президентом Росії Володимиром Путіним саме заради повернення додому українських полонених. Ніяких інших зобов’язань перед Путіним не було. У цьому запевнив в інтерв’ю «Українській правді» помічник президента Зеленського Андрій Єрмак, який очолював українську частину групи з обміну. Як Зеленський надалі домовлятиметься з Путіним – і про наступні обміни, і про мир на Донбасі? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили журналіст, блогер Олексій Мацука, координатор проєкту «Стоп терор» Семен Кабакаєв, німецький журналіст, письменник Борис Райтшустер.