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18 Вересень 2019, Київ 19:10
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Верховна Рада при Зеленському втратила «зраду»

Верховна Рада при Зеленському втратила «зраду»
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Новій Верховній Раді, обраній при президентові Володимирі Зеленському, довіряють 57% українців. Такими є результати соцопитування, проведеного Центром Разумкова із 6 по 11 вересня цього року. А попередньому скликанню українського парламенту довіряли вдесятеро менше респондентів – лише близько 5%. Говоримо про це з учасниками програми «Ваша Свобода». Це – політолог Петро Олещук, заступник голови депутатської фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук та заступник директора соціологічної групи «Рейтинг» Любомир Мисів.

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