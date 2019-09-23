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23 Вересень 2019, Київ 19:52
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Мир на Донбасі: формула Путіна чи Зеленського?

Мир на Донбасі: формула Путіна чи Зеленського?
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«Формула Штайнмаєра» – це не закон, це база, яка ляже в основу законопроєкту, за який будуть голосувати і який буде винесено на публічне обговорення. Про це заявив помічник президента України Зеленського Андрій Єрмак. При цьому, Єрмак наголошує, що особливий статус «ЛДНР» не є предметом переговорів ані в Мінську, ані в «нормандському» форматі. Вибори на непідконтрольних територіях розглядаються тільки відповідно до законів України. Мир на Донбасі: за формулою Путіна чи Зеленського? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили народний депутат України (партія «Слуга народу») Євгенія Кравчук і політолог Володимир Фесенко.

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