Мир на Донбасі: формула Путіна чи Зеленського?

«Формула Штайнмаєра» – це не закон, це база, яка ляже в основу законопроєкту, за який будуть голосувати і який буде винесено на публічне обговорення. Про це заявив помічник президента України Зеленського Андрій Єрмак. При цьому, Єрмак наголошує, що особливий статус «ЛДНР» не є предметом переговорів ані в Мінську, ані в «нормандському» форматі. Вибори на непідконтрольних територіях розглядаються тільки відповідно до законів України. Мир на Донбасі: за формулою Путіна чи Зеленського? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили народний депутат України (партія «Слуга народу») Євгенія Кравчук і політолог Володимир Фесенко.