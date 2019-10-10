Пресмарафон Зеленського: експерти проаналізували відповіді президента

Президент України Володимир Зеленський протягом усього дня відповідає на запитання преси. Журналісти розділені на групи і спілкуються з президентом приблизно по 30 хвилин. Захід такого формату назвали пресмарафоном, організували його у приміщені Kyiv Food Market, де зосереджено кілька ресторанів. У програмі «Ваша Свобода» Віталій Портников разом з блогером Юрієм Гудименком, експертом з комунікацій Дмитром Сіманським та головним редактором «РБК-Україна» Сергієм Щербиною аналізував відповіді президента.