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10 Жовтень 2019, Київ 21:07
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Пресмарафон Зеленського: експерти проаналізували відповіді президента

Пресмарафон Зеленського: експерти проаналізували відповіді президента
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Президент України Володимир Зеленський протягом усього дня відповідає на запитання преси. Журналісти розділені на групи і спілкуються з президентом приблизно по 30 хвилин. Захід такого формату назвали пресмарафоном, організували його у приміщені Kyiv Food Market, де зосереджено кілька ресторанів. У програмі «Ваша Свобода» Віталій Портников разом з блогером Юрієм Гудименком, експертом з комунікацій Дмитром Сіманським та головним редактором «РБК-Україна» Сергієм Щербиною аналізував відповіді президента.

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