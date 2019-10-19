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19 Жовтень 2019, Київ 11:21
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Зеленський вимагає від Путіна розпустити бойовиків?

Зеленський вимагає від Путіна розпустити бойовиків?
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Новий крок президента Зеленського спантеличив Кремль. Прийнявши «Формулу Штайнмаєра», що з радістю оцінила Москва, тепер Україна вимагає розпуску «ЛДНР». У Росії заявляють про можливу самодіяльність речниці Кучми. Ніби вона або сам представник України у Мінську діють без санкції Зеленського. У Путіна кажуть Зеленському не вимагати розпуск бойовиків. Це обговорюємо з гостями студії. А ними є: голова правління ГО «Донецький інститут інформації», журналіст, донеччанин Олексій Мацука, експерт-міжнародник Українського інституту майбутнього Ілія Куса, кореспондент агенції УНІАН у Москві Роман Цимбалюк.

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