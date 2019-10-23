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23 Жовтень 2019, Київ 19:05
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Війна на Донбасі. Зустріч Зеленського з Путіним відкладається

Війна на Донбасі. Зустріч Зеленського з Путіним відкладається
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконала все для відновлення зустрічей «Нормандської четвірки», саміт можна провести найближчим часом. Натомість речник президента Росії Путіна – Дмитро Пєсков – зауважив: Москва не бачить, щоб Київ робив необхідні для проведення такого саміту кроки. Таким чином зустріч Зеленського з Путіним відкладається. Ситуацію аналізували гості програми «Ваша Свобода»: експерт з питань безпеки Микола Маломуж та міжнародний оглядач Іван Яковина.

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