«Слуга народу» і поліграф: партія Зеленського потрапила в корупційний скандал

Партія «Слуга народу» опинилася у центрі корупційного скандалу. САП перевіряє інформацію щодо 11 депутатів фракції «Слуга народу» – членів фінансового комітету. Вони могли отримати по 30 тисяч доларів за те, щоб провалити ухвалення закону про ліквідацію корупційних схем під час оцінки нерухомості. Про факти підкупу заявив і голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія. А президент Володимир Зеленський зажадав перевірки членів комітету на детекторі брехні. Учасники програми «Ваша Свобода»: Олександр Качура, народний депутат (партія «Слуга народу»); Сергій Висоцький, депутат Верховної Ради 8-го скликання. Ведучий: Віталій Портников.