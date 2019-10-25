Реінтеграція Донбасу: Київ змінює свою політику

Розмови про можливість поновлення пенсій на непідконтрольній території, ремонт мосту у Станиці Луганській, послаблення економічної блокади… Президент України Володимир Зеленський змінює свою риторику і дії Києва стосовно окупованої частини Донбасу. Якою є «формула Зеленського»? Чи покращить така політика ставлення жителів окупованих територій до іншої частини України? Чи допоможе це деокупації і реінтеграції цих територій? Учасники програми «Ваша Свобода»: Костянтин Батозський, політолог, голова Агенції розвитку Приазов'я; Енріке Менендес, голова аналітичного центру Донбаський інститут регіональної політики. Ведучий: Віталій Портников.