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25 Жовтень 2019, Київ 19:46
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Реінтеграція Донбасу: Київ змінює свою політику

Реінтеграція Донбасу: Київ змінює свою політику
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Розмови про можливість поновлення пенсій на непідконтрольній території, ремонт мосту у Станиці Луганській, послаблення економічної блокади… Президент України Володимир Зеленський змінює свою риторику і дії Києва стосовно окупованої частини Донбасу. Якою є «формула Зеленського»? Чи покращить така політика ставлення жителів окупованих територій до іншої частини України? Чи допоможе це деокупації і реінтеграції цих територій? Учасники програми «Ваша Свобода»: Костянтин Батозський, політолог, голова Агенції розвитку Приазов'я; Енріке Менендес, голова аналітичного центру Донбаський інститут регіональної політики. Ведучий: Віталій Портников.

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