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01 листопада 2019, Київ 19:52
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Щойно зафіксуємо порушення з боку бойовиків у зоні розведення, маємо сценарії дій – депутат від «Слуги народу»

Щойно зафіксуємо порушення з боку бойовиків у зоні розведення, маємо сценарії дій – депутат від «Слуги народу»
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Розведення сил у Петрівському Луганської області відтермінують через обстріли, повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк. Раніше планувалося, що це має відбутися у понеділок, 4 листопада. Також міністр повідомив, що розведення сил у Золотому-4 практично завершилося. Нині безпекою «сірої зони» займатимуться поліцейські. Що змінить розведення військ на лінії фронту і як має діяти Україна у разі порушень з боку бойовиків? Це обговорювали у програмі «Ваша Свобода» військовий експерт Олександр Білецький, ексречник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов і народний депутат від партії «Слуга народу» Василь Мокан.

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