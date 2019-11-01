Щойно зафіксуємо порушення з боку бойовиків у зоні розведення, маємо сценарії дій – депутат від «Слуги народу»

Розведення сил у Петрівському Луганської області відтермінують через обстріли, повідомив міністр оборони України Андрій Загороднюк. Раніше планувалося, що це має відбутися у понеділок, 4 листопада. Також міністр повідомив, що розведення сил у Золотому-4 практично завершилося. Нині безпекою «сірої зони» займатимуться поліцейські. Що змінить розведення військ на лінії фронту і як має діяти Україна у разі порушень з боку бойовиків? Це обговорювали у програмі «Ваша Свобода» військовий експерт Олександр Білецький, ексречник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов і народний депутат від партії «Слуга народу» Василь Мокан.