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15 листопада 2019, Київ 18:48
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Україна може вийти з «мінського процесу»?

Україна може вийти з «мінського процесу»?
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Чекати прориву у вирішенні питання окупованого Донбасу на переговорах у «нормандському форматі» не варто, вважає міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Він припускає, що лідери України, Німеччини, Франції і Росії якщо зустрінуться, то лише поговорять і схвалять комюніке, проєкт якого попередньо вже погодили. Тому, якщо ця зустріч не дасть результату, Київ буде думати, що робити далі. Є різні варіанти, аж до виходу з Мінських угод, каже Пристайко. Але якою буде ціна такого розвитку подій? Що означатиме вихід України з «мінського процесу» для неї самої, для Росії і Європи? Говоримо про це з гостями програми «Ваша Свобода». Ними є: генеральний директор «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко і народний депутат України («Слуга народу») Роксолана Підласа.

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