У США набирає обертів розслідування з приводу імпічменту президента Трампа. Напередодні, зокрема, свідчив колишній спецпредставник США щодо України Курт Волкер. Опоненти Трампа продовжують звинувачувати його в нібито спробах примусити Зеленського почати розслідування щодо політичного конкурента Трампа – Байдена. Господар Білого дому відкидає звинувачення. Тим часом точна дата можливої зустрічі Трампа і Зеленського досі не визначена. «Українагейт» у США: що далі робити Зеленському? Це у «Вашій Свободі» обговорювали експерт-міжнародник Андрій Бузаров, кореспондент Української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка і оглядач Російської редакції Радіо Свобода Єфим Фіштейн.