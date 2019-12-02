Зеленський хоче зниження тарифів на тепло. Чи реально це?

Президент України Володимир Зеленський вимагає негайного зниження тарифів на опалення. Про це він заявив на нараді за участю прем’єр-міністра Олексія Гончарука. «Люди повинні отримати платіжку за грудень місяць, і там повинні бути вже знижені тарифи», – сказав Володимир Зеленський. Наскільки реальна мета президента аналізують у програмі «Ваша Свобода» директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко та член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук.