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05 грудня 2019, Київ 19:45
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Чого чекати від зустрічі Зеленського і Путіна та що означають заяви Єрмака?

Чого чекати від зустрічі Зеленського і Путіна та що означають заяви Єрмака?
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Президент України Володимир Зеленський напередодні озвучив свої цілі на «нормандській зустрічі», яка має відбутися в Парижі 9 грудня – обговорити звільнення полонених, повернення Україною контролю над східним кордоном, припинення бойових дій і виведення всіх військ, а також проведення місцевих виборів на Донбасі. Сьогодні ж кілька важливих заяв стосовно Донбасу зробив помічник президента України Андрій Єрмак. Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара, головний редактор інтернет-видання «Остров», президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш.

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