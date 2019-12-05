Чого чекати від зустрічі Зеленського і Путіна та що означають заяви Єрмака?

Президент України Володимир Зеленський напередодні озвучив свої цілі на «нормандській зустрічі», яка має відбутися в Парижі 9 грудня – обговорити звільнення полонених, повернення Україною контролю над східним кордоном, припинення бойових дій і виведення всіх військ, а також проведення місцевих виборів на Донбасі. Сьогодні ж кілька важливих заяв стосовно Донбасу зробив помічник президента України Андрій Єрмак. Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили оглядач Радіо Свобода Віталій Портников, експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара, головний редактор інтернет-видання «Остров», президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш.