«Це буде зустріч протверезіння» – Єлісєєв про майбутні переговори Зеленського і Путіна

9 грудня в Парижі відбудеться зустріч у так званому «нормандському форматі» – лідери України, Росії, Німеччини і Франції спробують домовитися щодо припинення війни на Донбасі. Як заявили у Кремлі, планується також окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна. Чого очікувати Україні? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили дипломат, ексзаступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв та політолог Володимир Фесенко.