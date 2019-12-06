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06 грудня 2019, Київ 18:25
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«Це буде зустріч протверезіння» – Єлісєєв про майбутні переговори Зеленського і Путіна

«Це буде зустріч протверезіння» – Єлісєєв про майбутні переговори Зеленського і Путіна
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9 грудня в Парижі відбудеться зустріч у так званому «нормандському форматі» – лідери України, Росії, Німеччини і Франції спробують домовитися щодо припинення війни на Донбасі. Як заявили у Кремлі, планується також окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Росії Володимира Путіна. Чого очікувати Україні? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили дипломат, ексзаступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв та політолог Володимир Фесенко.

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