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11 грудня 2019, Київ 20:05
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Путін нав’язує Києву «дешевий газ». Очікувати «газову війну» чи угоду?

Путін нав’язує Києву «дешевий газ». Очікувати «газову війну» чи угоду?
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Між Росією та Україною може бути «газова війна», не виключає український прем’єр Гончарук. І додає – Україна до цього готова. У Парижі президенти України і Росії, Володимир Зеленський та Володимир Путін, говорили не лише про Донбас. Зеленський заявив потім, що Україна підпише договір про поставки газу «за кращими умовами, ніж до цього» – на період у проміжку між одним і десятьма роками. Отож: газова війна між Україною і Росією чи договір? Обговорюємо це з учасниками програми «Ваша Свобода». А ними є: експерт з енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський, голова енергетичного комітету Верховної Ради, депутат від «Слуги народу» Андрій Герус і російський експерт із енергетики, партнер консалтингової компанії RusEnergy Михайло Крутіхін.

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