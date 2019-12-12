Яким має бути статус ОРДЛО?

Верховна Рада України 12 грудня внесла зміни до закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» щодо продовження терміну його дії на один рік – до 31 грудня 2020 року включно. Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі авторства тодішнього президента Петра Порошенка Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року терміном на три роки. Він передбачає, що особливий порядок на окремих територіях буде введений «після виконання всіх умов, викладених у законі, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України». Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі у Парижі в рамках «нормандського формату» сторони виявили зацікавленість у досягненні домовленостей щодо правових аспектів особливостей місцевого самоврядування окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) та інкорпорування «формули Штайнмаєра». Чи може насправді ця формула стати частиною українського законодавства, коли це може відбутися і які матиме наслідки? Говоримо про це з учасниками програми «Ваша Свобода». Це – член ради Руху опору капітуляції Мирослав Гай і народний депутат України від «Слуги народу» Олександр Качура.