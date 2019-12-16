Кремль: «Мінськ-3» можливий, якщо його Україна напише разом із «ЛДНР»

Президент України Володимир Зеленський хоче змінити Мінські угоди, зокрема пункт, де прописана передача Україні контролю над кордоном. Прессекретар президента Росії Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це можливо за умови, якщо над змінами працюватимуть разом експерти Києва та представники «ДНР» і «ЛНР» («ДНР»/«ЛНР» – угруповання, що діють на окупованій російськими гібридними силами частині Донбасу – ред.). Учасники програми «Ваша Свобода»: Георгій Тука, ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій; Віталій Сизов, аналітик Донецького інституту інформації. Ведучий: Віталій Портников.