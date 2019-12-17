Зміни до Конституції від Зеленського і сутички під парламентом

Біля стін Верховної Ради відбулася сутичка між учасниками акції протесту проти запровадження ринку землі й правоохоронцями. У поліції Києва повідомили, що постраждали декілька поліцейських, двоє із них – госпіталізовані. Про це говорили у програмі «Ваша Свобода» народні депутати Андрій Клочко («Слуга народу») і Олег Синютка («Європейська солідарність»). Друга тема – зміни, які пропонує внести президент Володимир Зеленський до Конституції України. Законопроєкт ліквідовує райони, викреслює із Конституції назви областей, на місцях вводиться посада префекта. У президента все це пояснюють децентралізацією. У змінах немає «особливого статусу» для Донбасу, але пропонується, щоб статус адміністративно-територіальних одиниць визначався окремим законом.