Викрадення та загибель двох братів на Київщині: що розповідають у Калинівці, де сталася трагедія

Село Калинівка, що на Київщині, опинилося у центрі уваги після загибелі двох братів Мосейчуків. У ніч проти 28 червня група осіб увірвалася на їх подвір’я та викрала чоловіків. Вже затримані 10 осіб. Це – військовослужбовці і колишній командир 155-ї бригади. Радіо Свобода поїхало в село, де сталася трагедія, і поспілкувалося з жителями, через що родина Лучанових конфліктувала із сусідами та із чого почався конфлікт.