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Вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова: суд оголосив вирок, прокуратура не згодна (відео)

Вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова: суд оголосив вирок, прокуратура не згодна (відео)
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Вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова: суд оголосив вирок, прокуратура не згодна (відео)

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2 грудня Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок двом фігурантам справи про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова. Але Київська міська прокуратура буде його оскаржувати. Про це в коментарі Радіо Свобода повідомила речниця прокуратури Надія Максимець.

Йдеться при виправдання Олександра Лося, якого звинувачували в тому, що він стежив за Вороненковим. Іншого фігуранта справи Ярослава Тарасенка визнали винним у пособництві – за даними слідства, він підвозив вбивцю і позбувся автомобіля. Його засудили до 12 років ув’язнення.

За словами Максимець, на цьому терміні наполягав прокурор під час дебатів, «тому в цій частині прокуратура задоволена». Як повідомляє видання «Ґрати», обвинувачені не визнали провину.

Колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року в центрі Києва. У результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень. Влітку 2017 року правоохоронці затримали двох підозрюваних – чоловіка, який, за даними слідства, здійснював стеження за потерпілим, а також водія, який, як вказали правоохоронці, підвозив кілера до місця скоєння злочину. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»).

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