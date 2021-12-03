Йдеться при виправдання Олександра Лося, якого звинувачували в тому, що він стежив за Вороненковим. Іншого фігуранта справи Ярослава Тарасенка визнали винним у пособництві – за даними слідства, він підвозив вбивцю і позбувся автомобіля. Його засудили до 12 років ув’язнення.

За словами Максимець, на цьому терміні наполягав прокурор під час дебатів, «тому в цій частині прокуратура задоволена». Як повідомляє видання «Ґрати», обвинувачені не визнали провину.

Колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року в центрі Києва. У результаті стрілянини також був поранений його охоронець і нападник, який пізніше помер від поранень. Влітку 2017 року правоохоронці затримали двох підозрюваних – чоловіка, який, за даними слідства, здійснював стеження за потерпілим, а також водія, який, як вказали правоохоронці, підвозив кілера до місця скоєння злочину. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»).