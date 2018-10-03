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03 Жовтень 2018, Київ 20:54
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На Львівщині німецькі ветеринари лікують у притулку ведмедів (відео)

На Львівщині німецькі ветеринари лікують у притулку ведмедів (відео)
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У Ведмежому притулку «Домажир» ветеринари з Німеччини та України протягом двох днів надають медичну допомогу трьом клишоногим мешканцям. Ведмедицю «Квітку» перевезли у притулок на Львівщину з Теребовлі, що у Тернопільській області, де вона утримувалась на мисливській станції і на неї нацьковували собак. Аби обстежити 125-кілограмову буру ведмедицю, їй вкололи анестезію, а коли тварина заснула, оглянули ротову порожнину і видалили одне хворе ікло, взяли аналізи крові. На сьогодні у притулку «Домажир» живе 10 ведмедів, які постраждали від людської жорстокості й не можуть вижити самостійно у дикій природі. Днями сюди перевезли ведмедицю із Житомирщини. Тварини утримуються в умовах, наближених до природних. Притулок на Львівщині відкрили у липні минулого року завдяки фінансовій підтримці благодійного фонду «Four Paws International» («Чотири лапи»). Планують, що у притулку «Домажир» прихистять 25 ведмедів.

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