Великдень на передовій: як українські військові зустріли свято на фронті поблизу Костянтинівки

За інформацією Генштабу України, російська сторона понад 10 тисяч разів порушувала так зване великоднє перемир’я. За інформацією української сторони, в окремих районах російські солдати продовжували вести бойові дії, зокрема застосовуючи різні типи безпілотників. Міноборони Росії звинуватило українську сторону в порушенні режиму припинення вогню.