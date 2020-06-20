Верещук про Порошенка, Зеленського і похід у мери Києва

Вона справді готова бути мером Києва – навіщо вона подалася в «праймериз» від «Слуги народу»? Керувати столицею без «смотрящіх» – наївність, брехня чи реальність? Підозри Порошенку – чесне правосуддя або повторення «справи Тимошенко» при Януковичу? Чи процвітають олігархи і при президентові Зеленському? Чи перебуває Зе у теплій політичній «ванні»? Навіщо владі «нових обличь» діячі часів Кучми, Януковича, Табачника, Порошенка? Чи є вона «людиною Медведчука? Народний депутат від «Слуги народу» Ірина Верещук дала інтерв’ю Радіо Свобода.