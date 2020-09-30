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30 вересня 2020, Київ 19:58
Відео

Верещук пояснила, навіщо їй агітаційні відео про манікюр, сумочку та зачіску (відео)

Верещук пояснила, навіщо їй агітаційні відео про манікюр, сумочку та зачіску (відео)
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Верещук пояснила, навіщо їй агітаційні відео про манікюр, сумочку та зачіску (відео)

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Кандидатка в мери Києва від «Слуги народу» Ірина Верещук здивувала багатьох своїми агітаційними відео, у яких розповідає про вміст своєї сумочки чи те, який манікюр та зачіску обирає. Радіо Свобода запитало у політикині, що саме вона хоче сказати у такий спосіб своєму виборцю та чи не вважає вона, що подібна агітація сприяє укоріненню стереотипів щодо жінок-політиків.

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