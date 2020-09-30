Кандидатка в мери Києва від «Слуги народу» Ірина Верещук здивувала багатьох своїми агітаційними відео, у яких розповідає про вміст своєї сумочки чи те, який манікюр та зачіску обирає. Радіо Свобода запитало у політикині, що саме вона хоче сказати у такий спосіб своєму виборцю та чи не вважає вона, що подібна агітація сприяє укоріненню стереотипів щодо жінок-політиків.