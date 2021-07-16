Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

«Справжній воїн». Як Рада затверджувала Монастирського міністром МВС (відео)

«Справжній воїн». Як Рада затверджувала Монастирського міністром МВС (відео)
Embed
«Справжній воїн». Як Рада затверджувала Монастирського міністром МВС (відео)

No media source currently available

0:00 0:02:41 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Верховна Рада України проголосувала за призначення депутата фракції «Слуга народу» Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ. За це проголосував 271 депутат.

Верховна Рада цього тижня спочатку відправила у відставку Арсена Авакова, який був міністром внутрішніх справ понад сім років, а потім призначила міністром Дениса Монастирського. Монастирському 41 рік. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. Кандидат юридичних наук. Викладав в цьому ж навчальному закладі, очолював відділ з питань законотворчості і наукових експертиз. Працював юристом у компаніях Hillmont Partners, Global Ties KC, ТОВ «Лігал Консалтинг». У Верховній Раді 8-го скликання Монастирський був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Антона Геращенка, теперішнього заступника голови МВС.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG