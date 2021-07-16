Верховна Рада цього тижня спочатку відправила у відставку Арсена Авакова, який був міністром внутрішніх справ понад сім років, а потім призначила міністром Дениса Монастирського. Монастирському 41 рік. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. Кандидат юридичних наук. Викладав в цьому ж навчальному закладі, очолював відділ з питань законотворчості і наукових експертиз. Працював юристом у компаніях Hillmont Partners, Global Ties KC, ТОВ «Лігал Консалтинг». У Верховній Раді 8-го скликання Монастирський був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Антона Геращенка, теперішнього заступника голови МВС.

