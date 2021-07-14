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Сутички під Радою між поліцією та силовиками-пенсіонерами (відео)

Сутички під Радою між поліцією та силовиками-пенсіонерами (відео)
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Сутички під Радою між поліцією та силовиками-пенсіонерами (відео)

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У Києві 14 липня відбувається акція протесту ветеранів силових структур, які вимагають перерахунку пенсій, називаючи свої чинні соціальні виплати «жебрацькими». Під будівлею Верховної Ради між протестувальниками та поліцейськими сталися сутички.

Пенсіонери, які працювали в силових структурах, прорвалися до будівлі парламенту після того, як до них на їхню вимогу не вийшов голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Поліція використала сльозогінний газ. Після цього протестувальники перекрили рух транспорту в урядовому кварталі.

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