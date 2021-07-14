Пенсіонери, які працювали в силових структурах, прорвалися до будівлі парламенту після того, як до них на їхню вимогу не вийшов голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Поліція використала сльозогінний газ. Після цього протестувальники перекрили рух транспорту в урядовому кварталі.
Сутички під Радою між поліцією та силовиками-пенсіонерами (відео)
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