Пенсіонери, які працювали в силових структурах, прорвалися до будівлі парламенту після того, як до них на їхню вимогу не вийшов голова Верховної Ради Дмитро Разумков. Поліція використала сльозогінний газ. Після цього протестувальники перекрили рух транспорту в урядовому кварталі.