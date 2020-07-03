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03 липня 2020, Київ 18:16
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Рада підтримала відставку Смолія з посади голови НБУ – відео

Рада підтримала відставку Смолія з посади голови НБУ – відео
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Рада підтримала відставку Смолія з посади голови НБУ – відео

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Верховна Рада підтримала постанову про відставку Якова Смолія з посади голови Національного банку. За рішення проголосували 286 народних депутатів, проти – 43. 11 парламентарів утрималися, 29 не голосували. В основному проти відставки голови Нацбанку висловилися представники фракцій «Голос» та «Європейська солідарність».

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