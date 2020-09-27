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27 вересня 2020, Київ 15:26
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На відео показали знищені Вірменією танки Азербайджану

На відео показали знищені Вірменією танки Азербайджану
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На відео показали знищені Вірменією танки Азербайджану

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Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян уранці 27 вересня заявив у фейсбуці, що азербайджанські збройні сили розпочали наступ у напрямку Нагірного Карабаху – міжнародно визнаної частини Азербайджану, яка контролюється вірменськими сепаратистами. За повідомленням помічника президента Азербайджану Хікмета Гаджиєва, близько 06:00 27 вересня збройні сили Вірменії порушили режим припинення вогню та інтенсивно обстріляли позиції азербайджанської армії на передовій. З обох сторін повідомляють про жертви, в тому числі серед мирного населення. (Відео Reuters)

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