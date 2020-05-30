Своєю відомістю він, як не крути, зобов’язаний коронавірусу. Хто й коли в Україні знав прізвища заступників міністра? Але зараз прізвище Ляшко більше асоціюється не з вилами, а з головним державним санітарним лікарем. На цю посаду заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко був призначений наприкінці лютого. Саме він ініціював обмежувальні заходи і з початком карантину став чи не найзатребуванішим гостем теле- та радіоефірів. Якийсь час саме головний державний санітарний лікар проводив щоденні онлайнбрифінги. Під час запитання, чому тепер ці брифінги проводить міністр, Ляшко ніяковіє. День головного державного санітарного лікаря у період пандемії розписаний по хвилинах, на початках спав по 4 години, каже, що зараз трохи більше. В інтерв’ю Радіо Свобода Віктор Ляшко розповів про підготовку до другої хвилі COVID-19, про розробки вакцини, «фуфломіцини». Говорили про причини несприйняття нинішньою владою напрацювань команди Супрун і про скандал в НСЗУ. А ще… про перспективи участі Віктора Ляшка у виборах київського мера.